Двое детей лишились матери в страшном столкновении легковушки и грузовика на трассе в РТ

Сегодня на 146 километре трассы Казань – Оренбург в Чистопольском районе произошло ДТП с легковушкой и большегрузом: водитель Hyundai, предварительно, на высокой скорости вылетела на встречку и столкнулась лоб в лоб с грузовиком.

Фото: ГИБДД РТ

Легковой автомобиль практически полностью смяло в результате страшного столкновения.

Фото: ГИБДД РТ

Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, в результате аварии женщина за рулем авто скончалась на месте. В машине также находились двое детей на задних сиденьях – они получили различные травмы.

Фото: ГИБДД РТ

Обстоятельства аварии выясняются. ГИБДД призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.