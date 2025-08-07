Глава ГАИ Казани: «Один поворот руля на встречку, и дети остались без родителей»

С начала года в Казани произошло больше 650 ДТП, в которых погибли 11 человек. Одна из основных причин смертельных аварий – выезд на встречную полосу. О пьяных водителях и пассажирах, которые не делают им замечаний, об усталости за рулем и ДТП с юными питбайкерами – в репортаже «Татар-информа».





Михаил Савин: «Только в июле произошло 134 ДТП, в которых два человека погибли и 154 пострадали»

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Из-за одного обгона дети остались без родителей»

С начала года в Казани произошло 668 ДТП, в которых 10 человек погибли и больше 800 получили травмы различной степени тяжести. С такой печальной статистики началась сегодня пресс-конференция в Госавтоинспекции Казани.

«По оперативным данным, на сегодняшний день количество погибших увеличилось до одиннадцати, только в июле произошло 134 ДТП, в которых два человека погибли и 154 пострадали. Наиболее тяжелые последствия у ДТП с выездом на встречную полосу. С начала года был 21 подобный случай, в результате чего один человек погиб, а 40 получили травмы», – рассказал начальник Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.

Он привел в пример ДТП, которое произошло 24 июня на улице Восстания: 20-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на встречку и столкнулся с Renault Arkana, после чего совершил наезд на стоящий у края проезжей части автомобиль Changan.

«В результате происшествия нарушитель на Volkswagen получил ушибы лба, грудной клетки, поясничного отдела позвоночника, а его пассажирка – сотрясение головного мозга. 40-летний мужчина за рулем Renault получил серьезные травмы. Очаговая травма головного мозга, перелом ребер без смещения. Он был экстренно госпитализирован в больницу», – уточнил Михаил Савин.

На трассах обстановка еще более опасная. Михаил Савин отметил, что за пределами города водители едут с большей скоростью, а также меняется интенсивность потоков и последствия выезда на встречку там тяжелее.

Один из свежих трагических примеров – это ДТП в Тукаевском районе республики 9 июля Фото: пресс-служба МВД по РТ

«Один из свежих трагических примеров – это ДТП в Тукаевском районе республики. 9 июля 29-летний водитель автомобиля Lada в зоне действия дорожных знаков ‘’Обгон запрещен’ и ‘’Ограничение максимальной скорости до 50 километров в час’’ с целью обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате происшествия четыре человека погибли. Это водитель автомобиля Lada, его жена и двухлетний ребенок, а также пассажир встречного автомобиля. Водитель автомобиля Volkswagen и еще два пассажира, один из которых ребенок, с травмами были доставлены в больницу», – рассказал он.

Не менее трагичное ДТП произошло в Алексеевском районе, там 26 июля 35-летний водитель автомобиля «Москвич» выехал на встречку и по касательной столкнулся с автомобилем Volkswagen. После чего иномарка вылетела на встречку и врезалось в грузовое авто.

«В результате ДТП водитель и пассажир иномарки скончались на месте. Муж и жена по 37 лет, у них остались дети пяти и десяти лет. Напомню, за выезд на встречную полосу предусмотрен штраф 7500 рублей либо лишение права управления авто на полгода. При повторном нарушении можно лишиться прав на год», – рассказал Михаил Савин.

Трагичное ДТП произошло в Алексеевском районе: 35-летний водитель автомобиля «Москвич» выехал на встречку и по касательной столкнулся с автомобилем Volkswagen Фото: пресс-служба МВД по РТ

«Уставший отец за рулем авто ночью въехал в машину, его дочь погибла на месте»

Из-за пьяных водителей в Казани в этом году произошло 18 ДТП, 38 человек получили в них различные травмы.

«18 ДТП, 18 водителей, 38 раненых. Получается, что у нас водитель берет на себя ответственность не только за свою жизнь, но еще и за жизнь своих пассажиров. А мы молчим, будучи пассажирами, давая какие-то определенные бонусы водителям: "Ладно, что пьяный, ты только довези, зачем мы будем вызывать такси". Какой-то парадокс нездоровый. Почему-то пассажиры не останавливают своих водителей и не говорят: "Стой, брось машину на остановке или на стоянке, и поедем на такси"», – обратил внимание Михаил Савин.

Глава Госавтоинспекции Казани подчеркнул: один-два пассажира, которые тоже стали участниками этих ДТП, находились рядом с пьяным водителем, который совершал нарушение. Он подвергал опасности свою жизнь, жизни пассажиров и жизни других участников дорожного движения, а они промолчали, когда садились в машину к нему и видели, что он пьян.

«Приведу пример: в июле в час ночи 28-летний водитель Volvo, следуя по улице Центральная поселка Салмачи, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с дорожным катком. Представляете – ночь, дорожный каток. Ирония судьбы в следующем: при оформлении ДТП инспекторы ДПС выясняют, что и мужчина за рулем спецтехники, и водитель Volvo находятся в состоянии опьянения», – рассказал Михаил Савин.

В результате ДТП пострадал только водитель Volvo, у него множественные закрытые переломы костей грудины, перелом таза и ребер.

Немало опасных ситуаций на дорогах возникает из-за уставших водителей – пренебрежение отдыхом приводит к трагическим последствиям.

Немало опасных ситуаций на дорогах возникает из-за уставших водителей Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Усталость водителя – крайне опасный фактор, который значительно снижает концентрацию внимания, замедляет реакцию водителя, может привести к засыпанию за рулем и создает угрозу для жизни всех участников дорожного движения. Необходимо помнить, что уставший водитель не способен адекватно оценивать дорожную обстановку и своевременно принимать правильное решение в критических ситуациях. Именно поэтому соблюдение режима труда и отдыха является обязательным условием безопасной перевозки пассажиров и грузов», – напомнил начальник Госавтоинспекции Казани.

28 июля поздней ночью в Буинском районе 46-летний водитель автомобиля Kia, управляя автомобилем в утомленном состоянии, столкнулся с грузовым автомобилем Skoda. В результате ДТП 20-летняя дочь водителя Kia, находящаяся на пассажирском сиденье справа от отца, скончалась на месте.

Михаил Савин рассказал, как, например, он сам определяет степень своей усталости за рулем.

«Я, например, делаю так: когда на трассе двигаюсь определенное время и чувствую усталость, выхожу, делаю круги вокруг автомобиля, приседаю, обязательно пью воду, потом сам с собой разговариваю о том, как я себя чувствую, могу ли я дальше двигаться. Если мой организм мне говорит: ‘’Все, хватит, пора отдыхать’’, – полтора-два часа сна, и снова в дорогу. Если чувствуете недомогание либо усталость, пожалуйста, не садитесь за руль. Припаркуйтесь, отдохните 2-3 часа», – поделился он.

«Питбайки нужны не детям в городе, а на передовой»

Детский дорожно-транспортный травматизм – ситуация, которая вызывает особенную озабоченность Госавтоинспекции, заявил Михаил Савин. По его словам, с начала года произошло 73 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. Один ребенок погиб, а 78 получили травмы различной степени тяжести.

Михаил Савин подтвердил «Татар-информу» информацию о том, что троих подростков в Казани сбил глава Союза художников РТ Альберт Шиабиев. Агентство сообщало, что 5 августа на пешеходном переходе водитель Ford Transit сбил 12-летнюю и 14-летнюю девочек и 12-летнего мальчика, после чего скрылся с места ДТП. Двоих детей с различными травмами доставили в больницу. Водителя задержали накануне. Он признался, что управлял транспортом в нетрезвом виде.

«Сравнительный анализ с периодом прошлого года показывает, что количество ДТП с детьми увеличилось на один случай, число погибших увеличилось на одного, количество раненых – на троих детей. Такая ситуация требует немедленного внимания и активных действий со стороны всех участников процесса обеспечения детской безопасности. Особую роль в этом играют СМИ, которые помогают донести важную роль до родителей, до бабушек и дедушек», – сказал он.

Михаил Савин рассказал, что погибший в ДТП ребенок ехал в авто в качестве пассажира. С 14 по 24 июля в Казани сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок – главный пассажир».

«Представьте, за 11 дней в Казани 147 водителей-родителей были привлечены к административной ответственности за то, что перевозили своих несовершеннолетних детей без детских удерживающих устройств. То есть практически каждый день 15-20 водителей по Казани перевозят детей, рискуя их жизнью. Обращаясь ко всем родителям, водителям, хочу сказать – необходимо со всей серьезностью отнестись к безопасности при перевозке своих детей, строго соблюдать скоростной режим, избегать опасных манеров», – отметил Михаил Савин.

Особое внимание он уделил ДТП с СИМ, в которые попадают в том числе и дети-водители.

«Столкновений с СИМ в этом году было 75, в прошлом – 21. Наездов самокатов на пешеходов в этом году 27, в прошлом году – 16. Наездов самокатов на транспортное средство в этом году 42, в прошлом году – 9. Падений с самоката в этом году 19, в прошлом году – 6. Случаи езды на самокате в состоянии алкогольного опьянения, езды на средствах индивидуальной мобильности вдвоем и так далее – таких сообщений было 50, в прошлом году – 16», – поделился он статистикой.

Стоит отметить, что количество происшествий с участием средств индивидуальной мобильности в сравнении с прошлым годом кратно увеличилось.

Детский дорожно-транспортный травматизм – ситуация, которая вызывает особенную озабоченность Госавтоинспекции Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«С питбайками ситуация похожая – с начала года поступило 354 сообщения о происшествиях с их участием. Тогда как в прошлом году таких сообщений было 153. Не все эти сообщения связаны с ДТП, часть из них – это жалобы жителей на шум, на движение питбайков по дорогам общего пользования, по тротуарам и так далее. Напоминаю, что передвигаться по дорогам общего пользования на питбайках запрещено», – рассказал он.

Догоняя юных питбайкеров, сотрудники мотобатов идут на различные ухищрения, ведь есть места, по которым служебный автомобиль в погоне за питбайкером может не проехать.

«Буквально на днях задержали 15-летнего пьяного питбайкера, готовим сюжет о нем в нашем телеграм-канале. Я считаю, что помогли бы дополнительные рычаги давления на родителей питбайкеров. Чтобы условный папа понимал, что он не только потратил 50-70 тысяч на питбайк, но еще ему 100 тысяч надо будет заплатить в бюджет для того, чтобы ребенок понял, почему нарушать ПДД нельзя. А если введут конфискацию питбайков, я буду только рад. Питбайки нужны не в городе, они нужны на передовой. Действительно, это было бы очень здорово, если бы законодатель определил, что эти питбайки стоит отправлять нашим ребятам на СВО», – подытожил он.

...

Пока шла пресс-конференция, поступила информация о том, что в центре Казани под колеса грузовика попала 87-летняя женщина. Она решила перейти дорогу перед самым грузовиком, пока он стоял.

Камеры видеонаблюдения засняли, как она успевает сделать всего пару шагов перед машиной, и в этот момент она трогается. Бабушка погибла, получив страшные травмы – ей оторвало голову.