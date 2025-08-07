news_header_top
Руc Тат
16+
Происшествия 7 августа 2025 11:34

Появились подробности гибели пешехода на трамвайных путях в центре Казани

На улице Габдуллы Тукая в Казани 87-летняя женщина попала под колеса грузового Mercedes и получила страшные травмы, в результате которых погибла. Как рассказали в городской Госавтоинспекции, женщина переходила дорогу в неположенном месте.

«Совершен наезд на женщину-пешехода 1938 года рождения, которая переходила проезжую часть в неположенном месте справа налево по ходу движения автомобиля. От полученных травм женщина скончалась на месте. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции», – сообщил врио командира первой роты батальона полка ДПС Госавтоинспекции Казани, старший лейтенант полиции Иван Осипов.

Ранее в «Метроэлектротрансе» сообщили, что водитель грузового авто сбил пешехода на трамвайных путях. В связи с этим движение трамвайных маршрутов №3, 5 на данном участке временно приостановлено.

Фото и видео: Елена Фенина / «Татар-информ»

