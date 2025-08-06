В Казани поймали водителя фургона, который сбил троих подростков на пешеходном переходе

В Казани задержан водитель фургона, который накануне сбил троих подростков на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сотрудникам Госавтоинспекции удалось обнаружить автомобиль нарушителя. Позднее был пойман и сам водитель. Им оказался 55-летний житель Казани. Мужчина признался, что управлял транспортом в нетрезвом виде. Его отправили на медицинское освидетельствование.

В отношении казанца составили административные протоколы сразу по нескольким статьям. Материалы будут рассмотрены мировым судьей.

Напомним, что вчера вечером на пешеходном переходе водитель Ford Transit сбил 12-летнюю и 14-летнюю девочек и 12-летнего мальчика, после чего скрылся с места ДТП. Двоих детей с различными травмами доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.