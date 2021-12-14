Глава ФМБА заявила, что коронавирус может ускорять процесс старения организма

Коронавирус SARS-CoV-2 вызывает изменения в организме, которые могут ускорять процесс старения. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости.

Бывший министр здравоохранения России отметила, что на начальной стадии эти процессы можно обратить, но для этого необходимо разработать новый подход к реабилитации пациентов после перенесенного коронавируса.

«Эти изменения на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы. В связи с этим требуются особые новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших Covid», — сказала Скворцова на общественном собрании членов Российской академии наук.

Ранее Правительство РФ разработало дополнительный план реагирования на распространение штамма «омикрон» в России и направило его на рассмотрение Президенту РФ Владимиру Путину.

На сегодняшний день в стране выявлено 16 пациентов, зараженных новым штаммом. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все они чувствуют себя нормально.