Запрет на поставки трубопроводной нефти из РФ могут убрать из шестого пакета санкций ЕС

Полное эмбарго на импорт нефти из России могут исключить из шестого пакета антироссийских санкций Европейского Союза, заменив его частичным. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

«Шестой пакет санкций против России будет распространяться на нефть и нефтепродукты, поставляемые из России в государства — члены [ЕС], за временным исключением нефти, поставляемой по трубопроводу», — отмечается в сообщении агентства.

Европейские страны уже почти месяц не могут принять единого решения о нефтяном эмбарго, так как Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидеры ряда других стран, зависящих от нефти из РФ, не поддержали эту инициативу.

После того, как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, страны Запада начали ужесточать санкции против России.