«Вместе мы непокоримая сила!»: глава Дрожжановского района доставил помощь на СВО

Волонтеры Дрожжановского района во главе с руководителем района Маратом Гафаровым лично передали гуманитарный груз нашим военнослужащим в зоне СВО. Поездка состоялась по всем направлениям службы земляков: Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области.

В состав делегации также вошли руководитель исполкома Дрожжановского района Рустам Мухаметзянов, глава Нижнечекурского сельского поселения Артем Солдатов, ветеран СВО Фанис Хайруллин, ветеран боевых действий Альберт Сулейманов, глава КФХ Равиль Бикчуров, имам-хатыб мечети «Джамиг» Гомэр хазрат и незаменимые водители.

Гуманитарную помощь традиционно собирали всем районом: неравнодушные жители, предприниматели, предприятия и учреждения. Колонна состояла из семи машин.

В гуманитарный груз вошли квадрокоптеры, генераторы, бензопилы, строительные материалы, инструменты, запчасти, банные печи и камни, маскировочные сети и окопные свечи, заботливо созданные волонтерами Дрожжановского района, а также медикаменты, продукты питания, предметы личной гигиены, именные посылки от района и личные от родных военнослужащих, письма от детей и учащихся школ, свежие яблоки и сок от кооператива «Дувановские сады».

«Наши бойцы крепки духом. Поблагодарили за сильнейшую поддержку из дома – каждое заботливое слово, письмо ребенка и посылка приближают Победу! Очень рады встрече с земляками. Гордимся нашими крепкими, мужественными ребятами, вставшими на защиту Отечества. Я хочу выразить глубочайшую благодарность каждому волонтеру, неравнодушному жителю, руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, КФХ района. Горжусь каждым. Вместе мы непокоримая сила!» – подчеркнул глава района Марат Гафаров.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.