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Общество
24 февраля 2022  14:18

Глава ДНР Пушилин: В республике приостановили эвакуацию населения

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эвакуация населения из Донецкой Народной Республики приостановлена, передает ТАСС. 

По словам Пушилина, обстановка в республике остается спокойной.

«Что касается ситуации в самой республике, она остается спокойной. Что касается непосредственно эвакуации населения — она приостанавливается», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

21 февраля Президент РФ Владимир Путин подписал указы по признанию Луганской и Донецкой народных республик. А в четверг принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в своем новом видеообращении к гражданам страны. Путин подчеркнул, что с помощью спецоперации Москва будет стремиться к демилитаризации Украины. 

В Минобороны России заявили также, что Вооруженные силы Российской Федерации не наносят никаких ударов по украинским городам.

#признание ДНР и ЛНР
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