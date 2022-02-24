Глава ДНР Пушилин: В республике приостановили эвакуацию населения

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эвакуация населения из Донецкой Народной Республики приостановлена, передает ТАСС.

По словам Пушилина, обстановка в республике остается спокойной.

«Что касается ситуации в самой республике, она остается спокойной. Что касается непосредственно эвакуации населения — она приостанавливается», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

21 февраля Президент РФ Владимир Путин подписал указы по признанию Луганской и Донецкой народных республик. А в четверг принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в своем новом видеообращении к гражданам страны. Путин подчеркнул, что с помощью спецоперации Москва будет стремиться к демилитаризации Украины.

В Минобороны России заявили также, что Вооруженные силы Российской Федерации не наносят никаких ударов по украинским городам.