Глава ДНР отправился в Москву, чтобы завершить юридические вопросы присоединения к РФ

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сегодня отправляется с рабочим визитом в Москву для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России.

«Документ на руках, протокол (итоговый протокол голосования на плебисците о вхождении в состав России — прим. Т-и) на руках, теперь путь в Москву. Еду прямо сейчас», — рассказал руководитель ДНР ТАСС.

Ранее Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин анонсировал внеплановые заседания нижней палаты парламента 3 и 4 октября для принятия окончательных решений по итогам референдумов о присоединении к России республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на занятой Вооруженными силами РФ части территории Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России. Поддержать итоги плебисцитов пообещал Президент России Владимир Путин.