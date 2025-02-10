Глава Центра занятости населения РТ рассказал о направлениях нацпроекта «Кадры»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новый национальный проект «Кадры», являющийся частичным продолжением нацпроекта «Демография», включает четыре направления. О специфике нового нацпроекта на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал директор Центра занятости населения РТ Тимур Муллин, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Данный нацпроект станет одним из новых инструментов государственного управления рынком труда. В его составе четыре направления», – заметил докладчик.

В ходе реализации первого из этих направлений, носящего название «Управление рынком труда», служба занятости населения Татарстана начала комплексную модернизацию. Республиканский центр занятости населения объединил 49 клиентских центров занятости, находящихся в разных населенных пунктах республики.

Благодаря второму направлению, которое именуется «Образование для рынка труда», появилась возможность сформировать потребность в целевом обучении на основании опроса работодателей о перспективной потребности в кадрах.

В частности, в 2024 году 119 казанских работодателей разместили 527 предложений для абитуриентов на целевое обучение: 457 по программам высшего образования и 53 – среднего профессионального. Всего размещено 1777 договоров между абитуриентом, заказчиком и образовательным учреждением, отметил глава Центра занятости населения РТ.

Третье направление, «Активные меры содействия занятости», предполагает, что на основании потребностей рынка труда будет сформирован список востребованных профессий. Федеральными операторами обучения определены Институт развития профобразования, Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, ВНИИ труда. Право на бесплатное обучение получат 11 категорий граждан.

Четвертое направление нацпроекта – «Человек труда», оно призвано повысить престиж и популярность рабочих профессий. По словам докладчика, эта цель будет реализовываться с помощью профессиональных конкурсов и фестивалей. Это конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», Всероссийская ярмарка трудоустройства, Фестиваль профессий, Конкурс практик молодежного трудоустройства, программа профессиональной ориентации молодежи «Больше, чем работа», перечислил он.

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин выразил надежду, что новый нацпроект поможет подготовить квалифицированные кадры по востребованным профессиям.

«Отрадно, что в рамках нацпроекта «Кадры» начнут формировать прогноз кадровой потребности экономики на пятилетнюю перспективу, как для работодателей, так и для образовательных учреждений. Эту важную задачу поставил Президент страны Владимир Путин», – заметил глава города.

С 2019 по 2024 год в рамках завершившегося сейчас нацпроекта «Демография» почти 20 тыс. жителей Казани прошли профессиональное обучение. Только в прошлом году новую профессию получили более 2 тыс. горожан. Наибольший интерес к переобучению проявляли женщины. Они стремились стать менеджерами маркетплейсов, SMM-специалистами, психологами, специалистами по управлению персоналом и кадровому делопроизводству. Из обучившихся трудоустроены 80%. В текущем году казанцы продолжат обучаться новым профессиям в рамках нового нацпроекта «Кадры».