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Экономика 10 февраля 2025 12:47

Центр занятости населения: главный тренд 2024 года – низкий уровень безработицы

Центр занятости населения: главный тренд 2024 года – низкий уровень безработицы
Фото: © «Татар-информ»

Минувший 2024 год стал поворотным для рынка труда – государство сфокусировало внимание на решении кадровых проблем и дефицита трудовой силы. Об этом заявил директор Центра занятости населения Татарстана Тимур Муллин на деловом понедельнике.

«Новые реалии требовали адаптации и внедрения свежих подходов по подбору, развитию и удержанию персонала», – отметил он.

По словам Муллина, главным трендом 2024 года стал низкий уровень безработицы. По итогам года в Казани он достиг рекордно низких 0,18%.

«Безработица в Татарстане и Казани снижается уже несколько лет. В январе 2024 года зарегистрированных безработных в Казани было почти 1,8 тыс. человек, а в январе 2025 года – менее 1,2 тыс.», – подчеркнул глава центра занятости.

#центр занятости населения #Казань #Деловой понедельник #безработица
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