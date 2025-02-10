Метшин: Мы долго жили в навязанной нам парадигме свободного рынка труда

Обучение в рамках национального проекта «Демография» стало самым востребованным средством повышения квалификации в 2024 году. Об этом заявил директор Центра занятости населения Татарстана Тимур Муллин на деловом понедельнике. Благодаря нацпроекту в Казани обучились почти 2,4 тыс. человек. А в 2025 году бесплатное переобучение продолжится в рамках нового нацпроекта «Кадры».

«Данный нацпроект станет одним из новых инструментов государственного управления рынком труда», – подчеркнул Муллин.

В свою очередь, мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что национальный проект позволит сформировать потребности экономики на ближайшие пять лет.

«Ситуация с кадрами остро строит для всей страны, да и, наверное, для всего мира. Трудовые ресурсы, рабочие руки и специалисты как никогда востребованы. Отрадно, что, в рамках национального проекта, кадры четко определены и начнут формировать потребности экономики на пятилетнюю перспективу», – заявил Метшин.

По его словам, работа с кадрами и регулирование рынка труда – это важнейшая часть устойчивости развития городской экономики, в которой потребуется большая совместная работа от всех участников рынка.

«Мы долго жили в навязанной нам парадигме свободного рынка, поверив, что рынок нам все отрегулирует. В итоге имеем разваленное профобразование. Делалось это намеренно либеральными кругами. Переизбыток невостребованных специалистов, когда мы выдавали на-гора бухгалтеров, юристов и другие блатные профессии. Сегодня работа над ошибками ведется на самом высоком уровне», – заключил мэр Казани.