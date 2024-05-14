Глава центра «Батыр»: «К нам уже приходят желающие попасть в именной батальон „‎Батыр‎“»

В центр по отбору на контрактную службу «Батыр» уже обратились несколько желающих для прохождения службы в именном батальоне «Батыр», рассказал глава центра Владислав Кузнецов.

По его словам, сейчас решается вопрос о штате батальона.

В преддверии Дня Победы Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал Указ «О единовременной выплате гражданам, поступившим на военную службу по контракту и направленным в именные батальоны „Алга“, „‎Тимер“‎ и „Батыр“». Сумма денежной выплаты составляет 360 тысяч рублей.

«Установить в качестве меры социальной поддержки единовременную денежную выплату в размере 360 000 рублей для граждан, поступивших на военную службу по контракту и направленных в именные батальоны „Алга“, „‎Тимер“‎ и „Батыр“ пунктом отбора на военную службу по контракту (1 разряда) города Казань или Военным комиссариатом Республики Татарстан», – указано в документе.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о том, что из татарстанских военнослужащих-контрактников сформируют новый именной батальон «Батыр». Новый батальон сформируют в Самарской области, состоять он будет в основном из татарстанцев. Но есть и исключения. Желающим попасть в батальон из других регионов необходимо оформиться на контрактную службу в военных комиссариатах республики.

Формирование нового именного мотострелкового батальона будет проходить с мая по июнь этого года. Попасть в батальон смогут мужчины от восемнадцати лет. Главные критерии для отбора в батальон – это желание, прохождение медицинского осмотра и оформление на службу по контракту через Военный комиссариат РТ.

Всем, кто попадет в «Батыр», выплатят 360 тысяч рублей от Правительства республики и 195 тысяч от Министерства обороны. Также правительство Татарстана поможет в доукомплектовании бойцов обмундированием и всем необходимым снаряжением. О том, с кем подпишут контракт, а кому откажут, о выплатах и льготах для контрактников, об оформлении документов за сутки и без очередей, читайте в материале: Глава центра «Батыр»: «Сегодня подписываешь контракт с Минобороны, завтра ты уже военный»