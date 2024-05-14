Глава центра «Батыр»: «Сегодня подписываешь контракт с Минобороны, завтра ты уже военный»

Глава Центра по отбору на контрактную службу «Батыр» Владислав Кузнецов рассказал, как в режиме одного окна, без очередей и бюрократии кандидаты оформляют документы

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«На сегодня оформление удалось оптимизировать до одного дня»

Центр по отбору на контрактную службу «Батыр» в Казани ежедневно помогает татарстанцам и жителям других регионов России подписывать контракт с Министерством обороны РФ. Глава центра Владислав Кузнецов рассказал «Татар-информу», как в режиме одного окна, без очередей и бюрократии кандидаты оформляют документы. Там же они консультируются со специалистами, а потом сдают все необходимые анализы по «зеленому коридору» в больницах.

«Центр “Батыр” создавался для того, чтобы упростить систему оформления на военную службу по контракту. Сначала эта процедура занимала от одного до двух месяцев, полгода назад – от суток до двух, на сегодняшний день все удалось оптимизировать до одного дня. Мы оформляем личное дело, помогаем пройти медицинскую комиссию и передаем личное дело на пункт отбора на контрактную службу. После того как пункт отбора одобряет кандидатуру, выходит приказ, и уже к обеду следующего дня человек официально становится военнослужащим по контракту», – рассказал Владислав Кузнецов.

Раньше потенциальному контрактнику нужно было посетить военкомат, оформить там личное дело, потом пойти в больницу, взять направления на анализы, просидеть в долгих очередях, потом взять необходимые справки из диспансеров, самому все отвезти и привезти. Сейчас же этим занимаются специалисты центра в течение одного дня.

Центр «Батыр» создавался для того, чтобы упростить систему оформления на военную службу по контракту Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если раньше была проблема с получением медицинских анализов, то сейчас этот вопрос решен на сто процентов. Кандидат приходит к нам, и на нашем служебном автомобиле мы его отвозим в городскую клиническую больницу №16. Там он по зеленому коридору проходит всех специалистов, которые выставляют ему степень годности к службе по контракту. В этой же больнице он сдает кровь, экспресс-тест на наркотики и проверяется по всем медицинским базам данных. Вся эта информация попадает к терапевту, и он выносит решение относительно кандидата. Система налажена, проблем с этим нет никаких. Министерство здравоохранения республики идет нам навстречу, и индивидуальные проблемы решаются по телефонному звонку», – продолжил глава центра «Батыр».

Какие документы взять с собой для подписания контракта?

Кандидат приходит в центр «Батыр», на стойке информации его встречает администратор, который заполняет первичную информацию для формирования личного дела. Это персональные данные: Ф.И.О., дата рождения, место проживания, наличие документов, необходимых для формирования личного дела.

После этого администратор сопровождает кандидата к менеджеру, который в свою очередь занимается дальнейшим формированием личного дела. Кандидат самостоятельно заполняет заявление, пишет автобиографию, а менеджер в это время делает копии необходимых документов кандидата. Он берет копии: паспорта, военного билета, ИНН, СНИЛС, документов об образовании, свидетельств о рождении детей и свидетельства о заключении брака.

«Мы оформляем личное дело, помогаем пройти медицинскую комиссию и передаем личное дело на пункт отбора на контрактную службу» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Непрохождение срочной службы не является причиной отказа. Если мужчина не проходил срочную службу, но сдал все анализы, предоставил все оставшиеся документы и его кандидатуру одобрили, то ему выписывают военный билет. С ним он может сразу служить по контракту, как и любой другой военнослужащий», – сказал Владислав Кузнецов.

Когда копии всех документов сделаны, заявление и автобиография написаны, кандидата сопровождают к банковским работникам. Ему выдают банковскую карту. Ее реквизиты сразу попадают в Единый расчетный центр Министерства обороны РФ. Это упрощает схему получения денежных средств от министерства и получение выплат от республики и мэрии города.

«Вечером мы уже получаем результаты анализов гражданина и заключение врача о степени его годности. Также нам приходит ответ о том, состоит ли гражданин на учете в наркологическом, кожно-венерологическом или психоневрологическом диспансере. Потом мы связываемся с гражданином и сообщаем результат. Точно не возьмут на службу по контракту с хроническими заболеваниями: ВИЧ, СПИД, сифилис, гепатит, туберкулез и гипертоническая болезнь сердца. Также важно зрение: если у человека зрение меньше -5 или больше +5, то он не подойдет», – уточнил глава центра «Батыр».

После подписания контракта военнослужащие убывают в Ростовскую область, где проходят обучение и потом их распределяют по воинским частям на передовой.

«В этом полку проводят обучение. Те, кто служил, обновляют свои знания, у кого это первый опыт – учатся инженерным, тактическим и медицинским навыкам. Там же проходят занятия по стрельбе и оказанию первой помощи», – дополнил Владислав Кузнецов.

В центр уже обратились несколько желающих для прохождения службы в новом именном батальоне «Батыр» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Уже есть желающие попасть в именной батальон «Батыр»

В Центр по отбору на контрактную службу «Батыр» уже обратились несколько желающих для прохождения службы в новом именном батальоне «Батыр», рассказал Владислав Кузнецов. По его словам, сейчас решается вопрос о штате батальона.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о том, что из татарстанских военнослужащих-контрактников сформируют новый именной батальон «Батыр». Сформируют его в Самарской области, состоять он будет в основном из татарстанцев. Но есть и исключения. Желающим попасть в батальон из других регионов необходимо оформиться на контрактную службу в военных комиссариатах Татарстана.

Формирование нового именного мотострелкового батальона будет проходить с мая по июнь этого года. Попасть в батальон смогут мужчины от 18 лет. Главные критерии для отбора в батальон – это желание, прохождение медицинского осмотра и оформление на службу по контракту через Военный комиссариат РТ.

Всем, кто попадет в «Батыр», выплатят 360 тысяч рублей от Правительства республики и 195 тысяч от Министерства обороны РФ. Правительство Татарстана поможет в доукомплектовании бойцов обмундированием и всем необходимым снаряжением.

После подписания контракта военнослужащие убывают в Ростовскую область, где проходят обучение Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Какие льготы и выплаты получают участники СВО

Всем жителям России, изъявившим желание подписать контракт и приехавшим для этого к нам в центр «Батыр» из других регионов, мы предлагаем единовременную выплату больше 700 тыс. рублей. Из чего она состоит: 195 тыс. рублей от Министерства обороны РФ, 205 тыс. рублей от ДОСААФ РТ, 305 тыс. рублей от мэрии Казани.

Ежедневно в центр «Батыр» для подписания контракта приходят от 15 до 35 человек – около ста кандидатов в неделю, уточнил Владислав Кузнецов. Среди них есть женщины, приходят и иностранные граждане.

Среди жителей других регионов, заключивших контракт в Татарстане, есть жители Нижнего Новгорода, Саратова и Республики Марий Эл.

Льготы для военнослужащих:

Бесплатное медицинское обслуживание

Бесплатные путевки в санатории и профилактории за счет Министерства обороны РФ. Также будет действовать скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи военнослужащего

Возможность получения льготной ипотеки, приобретение жилья за счет Министерства обороны

Накопительно-ипотечная система (НИС) – это форма жилищного обеспечения военнослужащих по контракту. Военнослужащему открывается индивидуальный накопительный счет, на который ежегодно, вплоть до увольнения, зачисляется определенная сумма, в 2023 году это 349 614 рублей.

На покупку жилья военнослужащий может использовать как накопленные средства, так и заемные у банка. Ссуду гасит не сам военнослужащий, а государство – госучреждение «Росвоенипотека». Военнослужащий может вступить в накопительно-ипотечную систему при наличии выслуги в три года. Военнослужащие, участвующие в СВО, смогут приобрести жилье сразу после вступления в НИС.

Формирование нового именного мотострелкового батальона будет проходить с мая по июнь этого года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Возможность получения бесплатного дополнительного образования

Любой военнослужащий по контракту может пройти обучение и получить офицерское звание и командную должность. Это дает возможность роста по карьерной лестнице.

Статус ветерана боевых действий

Все военнослужащие, кто принимал участие в СВО, получают статус ветерана боевых действий. Одновременно с получением этого статуса гражданин получает ежемесячную выплату в размере 3 480 рублей.

Страхование жизни и здоровья

За ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести ранения. При гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей.

Для семей военнослужащих:

Предусмотрена карта «Батыр», она полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также в сопровождении одного взрослого дети бесплатно могут посещать театры и музеи.