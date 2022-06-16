Глава ЦБ заявила, что в России не запретят доллар и евро

Запрета на хождение доллара, евро или других валют в России не будет. Об этом заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

«Нет», — ответила руководитель регулятора на соответствующий вопрос, выступая на сессии XXV Петербургского международного экономического форума «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры».

Председатель ЦБ также отметила, что конфисковывать валютные вклады тоже не планируется.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России. За рубежом оказались заблокированы примерно 300 млрд долларов российских резервов, а Президент США Джозеф Байден запретил продажу долларовых банкнот в Россию.

Ранее Набиуллина в ходе ПМЭФ заметила, что внешние экономические условия для РФ изменились надолго, если не навсегда.