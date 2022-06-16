Набиуллина заявила, что внешние условия для России изменились надолго, если не навсегда

Для России внешние условия изменились надолго, если не навсегда. Об этом заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.

«Внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились», — сказала руководитель регулятора на полях XXV Петербургского международного экономического форума, заметив, что в изменяющейся ситуации необходимо проявлять гибкость и быструю реакцию.

Набиуллина также призвала не винить экспертов в нестабильных экономических прогнозах.

«Искать виноватых в прогнозистах — это последнее дело, на мой взгляд. В условиях беспрецедентной неопределенности, в которой мы оказались, считать, что они враги или неверующие, мне кажется, <…> абсолютно неправильно», — подчеркнула она.

Кроме того, как сообщал ранее «Татар-информ», глава ЦБ отметила, что при перестройке российской экономики должна проявляться частная инициатива.

Страны Запада стали ужесточать санкции против России после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине.