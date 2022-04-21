Глава ЦБ: России не грозит дефолт

России не грозит дефолт, так как она имеет все необходимые финансовые ресурсы. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в Государственной Думе, сообщает ТАСС.

«У России есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит», — убеждена руководитель регулятора.

По данным Министерства финансов РФ, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России составлял 59,5 млрд долларов, включая задолженность по внешним облигационным займам. Всего у РФ 15 действующих облигационных займов со сроками погашения с 2022 по 2047 год.

Глава Минфина Антон Силуанов заявлял ранее, что Россия погасит долг в долларах, если ее валютные счета будут разморожены. В случае отказа или отсутствия ответа от банков-агентов РФ может погашать свой долг в рублях. Однако при этом изменятся условия обслуживания внешнего облигационного долга, что может расцениваться как дефолт.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. После этого глава государства подписал указ о порядке выплат некоторым иностранным кредиторам, позволяющий осуществлять их в рублях.