Центральный банк ожидает, что к 2024 году инфляция в России вернется к уровню 4%

Денежно-кредитная политика ЦБ РФ создаст условия для постепенной адаптации экономики России к новым условиям, благодаря чему в 2024 году годовая инфляция вернется к уровню в 4%, говорится в сообщении Банка России.

Отмечается, что это поможет предотвратить рост цен, однако, многое будет зависеть от принятых решений в области бюджетной политики.

«Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и предотвратит неконтролируемый рост цен. С учетом этого годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году», – сказано в опубликованном регулятором заявлении по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

Ранее ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых.

23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции. В первую очередь, это коснулось банков и экономики России в целом.

На переговорах с главами МИД Украины и Турции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что Россия справится со всеми ограничениями со стороны НАТО и Евросоюза.