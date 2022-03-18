Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 20%

Совет директоров Банка России в пятницу решил сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Ключевая ставка была резко повышена с 9,5% до 20% на внеочередном заседании 28 февраля на фоне кардинально изменившихся внешних условий. По мнению ЦБ, это поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен.

«Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг», – говорится в сообщении.

Банк России полагает, что проводимая им денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля 2022 года.