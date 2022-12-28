Глава Буинского района исполнил новогоднее желание «особенной» девочки

Глава Буинского района Татарстана Ранис Камартдинов присоединился к республиканской «Елке желаний» и исполнил новогоднее желание Елизаветы Жуковой. Пятилетняя девочка мечтала о куклах. Глава муниципалитета вместе со своими сыновьями Рахимом и Рамзаном навестил Лизу и вручил ей подарки.

«Трепетно выбирал подарок для девочки — кукол, мои мальчики тоже решили присоединиться и сделали для Лизы сюрприз. Подарки пришлись по душе, Лиза нам улыбалась, а плюшевый заяц даже заслужил поцелуй», — написал Ранис Камартдинов в своем Telegram-канале, а позже опубликовал трогательное видео с детьми.

По словам главы района, Елизавета растет в замечательной многодетной семье, окруженная вниманием и теплом, и каждый день делает большие шаги: сначала она могла только лежать, сейчас уже сидит и даже говорит, пусть пока и на собственном языке.

«Пожелали всей семье здоровья и успехов Лизе, такой хрупкой и сильной!» — написал чиновник.

Буинский район присоединился ко всероссийской акции «Елка желаний» на прошлой неделе. Делегация района сняла открытки в фойе «Корстона» после участия в съезде Совета муниципальных образований Татарстана.

В пресс-службе района «Татар-информу» уточнили, что руководитель исполкома района Ленар Шакирзянов в рамках акции «Елка желаний» исполнит мечту четырехлетнего Романа Попова о бассейне. Также к акции присоединился и президент Буинского землячества Ирек Закиров.

Акция «Елка желаний» проводится уже пятый год по инициативе Президента России Владимира Путина. Благодаря этой инициативе дети в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята из малообеспеченных семей и дети-сироты получили возможность осуществить свои самые сокровенные мечты.

Сам российский лидер в этом году уже принял участие в акции.

Присоединился к акции и Президент РТ Рустам Минниханов. 21 декабря в Татарстане он выбрал две открытки с новогодними пожеланиями детей, а во время поездки в Москву 22 декабря — три елочных шарика.