Глава Белгородской области заявил о гибели женщины при обстреле села Головчино

Украинские военные обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области, в результате чего погибла женщина. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Погибла одна женщина, 48 лет», — написал губернатор.

По словам Гладкова, сейчас сотрудники всех оперативных служб и глава округа Геннадий Бондарев находятся на месте, начался подомовой обход. «Информация о пострадавших уточняется», — добавил он.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, подвергаются обстрелам с ее территории.

В частности, 16 сентября в городе Валуйки из-за обстрела погиб местный житель, а 17 сентября жительница села Красный Хутор Белгородского района скончалась от полученных при обстреле ран. Позднее, 28 сентября, 14 человек в Валуйках пострадали при детонации боеприпаса.