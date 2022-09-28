14 человек пострадали при детонации боеприпаса в Белгородской области

В Белгородской области, в Валуйском городском округе, произошла детонация боеприпаса. В результате происшествия 14 человек получили различные травмы, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего», — отметил он в своем телеграм-канале.

По его словам, ситуация произошла «из-за человеческого фактора».