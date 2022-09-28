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Ру Тат
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Происшествия
28 сентября 2022  19:02

14 человек пострадали при детонации боеприпаса в Белгородской области

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В Белгородской области, в Валуйском городском округе, произошла детонация боеприпаса. В результате происшествия 14 человек получили различные травмы, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего», — отметил он в своем телеграм-канале.

По его словам, ситуация произошла «из-за человеческого фактора».

#Белгородская область
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