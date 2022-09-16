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Происшествия
16 сентября 2022  06:30

Белгородский губернатор: ВСУ обстреляли город Валуйки, один человек погиб

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Город Валуйки в Белгородской области вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Несмотря на сработавшую систему ПВО, есть разрушения, один человек скончался и двое получили ранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он перечислил, что из-за обстрела пострадала подстанция, подача электричества нарушена. Загорелись восемь частных домов на одной из улиц и три машины. Предварительно, один мирный житель погиб и двое ранены.

«Социальные объекты сейчас будем переводить на резервные источники питания», — заверил глава региона.

Позднее Гладков добавил, что подача электричества возобновилась во все объекты кроме тех, что расположены на улице Школьной. Власти региона окажут помощь с восстановлением жилья и транспорта.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. С тех пор ВСУ регулярно обстреливают приграничные районы РФ. Губернатор Белгородской области ранее уже призывал к эвакуации жителей двух приграничных сел — Журавлевки и хутора Нехотеевка.

#Белгородская область #обстрел
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