Белгородский губернатор: ВСУ обстреляли город Валуйки, один человек погиб

Город Валуйки в Белгородской области вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Несмотря на сработавшую систему ПВО, есть разрушения, один человек скончался и двое получили ранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он перечислил, что из-за обстрела пострадала подстанция, подача электричества нарушена. Загорелись восемь частных домов на одной из улиц и три машины. Предварительно, один мирный житель погиб и двое ранены.

«Социальные объекты сейчас будем переводить на резервные источники питания», — заверил глава региона.

Позднее Гладков добавил, что подача электричества возобновилась во все объекты кроме тех, что расположены на улице Школьной. Власти региона окажут помощь с восстановлением жилья и транспорта.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. С тех пор ВСУ регулярно обстреливают приграничные районы РФ. Губернатор Белгородской области ранее уже призывал к эвакуации жителей двух приграничных сел — Журавлевки и хутора Нехотеевка.