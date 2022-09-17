Женщина погибла при обстреле села в Белгородской области — Минздрав региона

Сегодня ВСУ обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области. Пострадали три человека, одна из женщин скончалась. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Минздрава региона Андрей Иконников.

«В результате обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе пострадали три человека — двоим с легкими ранениями оказана медицинская помощь, отпущены домой. Одна женщина, к сожалению, скончалась. Выражаю глубокие соболезнования», — говорится в сообщении.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. С тех пор приграничные регионы РФ подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ. 13 сентября губернатор Белгородской области призвал жителей двух населенных пунктов эвакуироваться.