Глава Бавлов доставил шефскую помощь и пообщался с бойцами-земляками на СВО

Делегация Бавлинского муниципального района доставила гуманитарный груз в Херсонском и Луганском направлениях — военнослужащим, а также жителям городов Лисичанск и Рубежное. Глава района Ильяс Гузаиров также пообщался с бойцами-земляками.

По просьбе бойцов были доставлены беспилотные летательные аппараты, РЭБы, строительные материалы, продукты питания, разные бытовые вещи, именные посылки. Всего на этот раз общий вес груза, отправленного в зону СВО, составил порядка 40 тонн. Масштабная посылка также включала в себя и транспорт для бойцов — автомобиль УАЗ.

«К сожалению, со всеми бавлинскими ребятами увидеться не удалось, некоторые были на боевых заданиях. Встретили нас очень тепло, им всегда приятно, что к ним приезжают из родного района, — делится глава района. — В ноябре какая-то часть из них приедет в отпуска, они очень ждут встреч с родными. Мы общались и по поводу поддержки их семей, для них это очень важно».

Как отмечает Ильяс Гузаиров, ребята настроены идти вперед, передают всем огромный привет. На очереди — следующая партия гуманитарной помощи. Она будет сформирована также по заявкам бойцов.

«Прежде всего, мы будем закупать и отправлять РЭБы, БПЛА. Несмотря на то, что министерство обороны обеспечивает их всем необходимым, мы со своей стороны также готовы оперативно откликнуться на те запросы бойцов, которые они нам направляют, — отмечает он. — В продуктах питания они не нуждаются, но тем не менее мы доставляем и продукты, а также средства личной гигиены, медикаменты».

В Бавлинском районе в сборе помощи активно помогают предприятия, организации, спонсоры, сельские поселения, волонтеры и неравнодушные жители.

«Благодарю за помощь жителей нашего района, предприятия, спонсоров за участие в сборе гуманитарной помощи. К ребятам с гумгрузом один раз в месяц выезжают ещё и общественные организации, то есть наши бойцы-земляки регулярно получают необходимую помощь. Всё это является огромной моральной поддержкой для наших бойцов, исполняющих воинский долг в зоне СВО», — отмечает глава.

Напомним, что с прошлого года по инициативе главы района для бойцов, участвующих в СВО, выписывается районная газета «Слава труду». Подшивки газет доставляются ребятам с каждой партией гумгруза. Бойцы ждут газету и с большим удовольствием читают новости родного района.

Издание также интересно и для бойцов со всего Татарстана, так как содержит приложение с республиканскими новостями. По словам главы района, газету ребятам будут доставлять и в следующем полугодии.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру

Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной.