Глава Альметьевска призвал не создавать ажиотаж из-за дефицита продуктов

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Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов во время прямого эфира призвал жителей не создавать ажиотаж из-за дефицита ряда продуктов, который возник из-за проблем с доставкой, когда в связи с плохими метеоусловиями временно закрывали федеральные и региональные трассы.

«Некоторые пишут о дефиците продуктов на полках магазинов. Вчера это наблюдали многие. И моя супруга, в частности, мне комментировала, и многие другие, кто проживает в других городах. Действительно, частично полки магазинов у нас опустели в части молочных продуктов, хлебобулочных изделий, овощей и фруктов», — сказал Нагуманов.

По его словам, дефицит продуктов кратковременный. Сейчас трассы открыты, продукты подвозят.

«Повода, чтобы волноваться, нервничать, переживать, у нас с вами нет. В ближайшее время, по прогнозам синоптиков, таких снегопадов вновь не будет, поэтому логистика в ближайшее время восстановится. Самое главное, я призываю ни в коем случае не создавать самим дополнительный ажиотаж. То есть это не повод, чтобы скупать скоропортящиеся продукты впрок. Сделать это все равно невозможно», — сказал он.

Градоначальник предупредил, что ни о каком критическом росте цен, который может быть вызван этой задержкой, речи не идет. «Пару дней, наверное, мы с вами будем наблюдать некий спад количества либо полупустые полки на «скоропорт». Все остальные продукты есть», — подчеркнул Тимур Нагуманов.