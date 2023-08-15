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Глава Альметьевского района призвал жителей не сжигать мусор из-за участившихся пожаров
Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов призвал альметьевцев не сжигать мусор и не разводить костры, которые могут стать причиной возгорания лесных полос или близлежащих населенных пунктов.
«В связи с продолжающейся жарой чаще повторяется горение сухой травы», – заметил он в ходе прямого эфира в личном телеграм-канале.
Нагуманов добавил, что из-за невиданной засухи и ветреной погоды урожай оставляет желать лучшего.
«Уборка продолжается. Осмотр полей говорит о том, что на большие урожаи в этом году рассчитывать крайне сложно», — заявил глава Альметьевского района.
В этом году из-за засухи Татарстан планирует собрать 3,7–3,8 млн тонн зерна. 3 августа Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что аграрии намолотили первый миллион тонн зерна. 11 августа республика преодолела отметку в 2 млн тонн.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевском районе обмолочено 20% зерновых и зернобобовых культур.
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