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Аграрии Татарстана собрали второй миллион тонн зерна
Аграрии Татарстана собрали 2 млн 117 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 27,3 центнера с гектара, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.
«Преодолели отметку в 2 млн тонн собранного зерна», – отметили в министерстве.
По данным ведомства, всего в республике обмолочено более 775,2 тыс. гектаров уборочных площадей. Лидерами по сбору зерновых являются Тетюшский, Буинский, Спасский, Заинский, Алькеевский, Чистопольский районы.
Самая высокая урожайность зерновых – в Тетюшском (41,9 ц/га), Камско-Устьинском (36,2 ц/га), Кайбицком (37,6 ц/га), Дрожжановском (37,1 ц/га), Лаишевском (36 ц/га), Кукморском (33,4 ц/га), Спасском (33,2 ц/га), Балтасинском (33,1 ц/га) районах.
Посевная площадь составляет 2,7 млн гектаров, что соответствует уровню прошлых лет. В 2022 году аграрии республики намолотили 5,2 млн тонн зерна.
В этом году из-за засухи Татарстан планирует собрать 3,7–3,8 млн тонн зерна.
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