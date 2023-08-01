«Урожай есть, но не такой большой, как хотели»: Нагуманов посетовал на морозы и засуху

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На сегодняшний день в Альметьевском районе обмолочено 20% зерновых и зернобобовых культур. Озимая пшеница убрана на 56% и урожайность составляет 19,2 центнера с гектара. Идёт подготовка паров под посев озимых культур. Об этом во время прямого эфира сообщил глава района Тимур Нагуманов.

«Август — горячая пора для аграриев. Непростой в этом плане выдался год. Несмотря на засушливость лета и весенние морозы, необходимо собрать урожай. Урожай не такой большой, как мы хотели, но тем не менее его необходимо оперативно обмолотить», — отметил спикер.

По словам Нагуманова, ожидается снижение урожайности яровых культур, которые особенно сильно пострадали из-за поздней весны, заморозков и отсутствия влаги.

«Задача на сегодня также подготовиться к озимому севу, который у нас тоже не за горами. Приступим к нему менее чем через месяц — в конце августа», — отметил градоначальник.

Напомним, в начале июля Раис Татарстана Рустам Минниханов установил во всех районах республики режим чрезвычайной ситуации из-за жаркой погоды.