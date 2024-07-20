Глава Альметьевска доставил в зону СВО шефскую помощь бойцам

Из Альметьевского района на днях доставили очередную, 28-ю, партию гуманитарной помощи военнослужащим. Делегацию сопровождал глава муниципального района Тимур Нагуманов.

В 1233-й полк передали необходимое дорогостоящее оборудование, именные посылки.

«Поддерживаем постоянную связь с бойцами и стараемся привозить то, что им действительно необходимо. Всё собрано силами неравнодушных жителей, коллективов предприятий и организаций города. Благодаря их поддержке у нас есть возможность оперативно отрабатывать запросы, поступающие от командования», — отметил глава района.

«Встречаясь с нашими бойцами, мы видим, как они изменились и возмужали за время службы. Сейчас они уже профессионалы своего дела, уверенно чувствуют себя в боевых условиях и готовы выполнять поставленные задачи», — добавил Нагуманов.

По его словам, сегодня многие вступают в ряды военнослужащих, подписав контракт.

«Это серьезное и мужественное решение, которое принимают многие наши соотечественники. Они делают выбор в пользу защиты нашей Родины. Будем и дальше оказывать всю необходимую поддержку», — заключил градоначальник.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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