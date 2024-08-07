Глава Актаныша о поддержке СВО: «Если у тебя два куска хлеба, один отдай бойцу»

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

С начала этого года Актанышский район отправит тринадцатую гуманитарную помощь ребятам, участвующим в специальной военной операции. Глава Актанышского района Ленар Зарипов поблагодарил благотворителей, которые вносят большой вклад в гуманитарную помощь, и призвал других жителей муниципалитета поддержать военнослужащих.

На данный момент в районе идет подготовка к отправке очередного гуманитарного груза. Для бойцов каждое сообщение с родной земли — это большая радость, вдохновляющая сила, призыв к мужеству.

«Мы должны быть благодарны нашим ребятам за сегодняшнюю мирную жизнь, за ясное небо. Помогать им, их близким — наша главная задача», — отметил Ленар Зарипов.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В благое дело включились руководители, предприниматели, волонтеры, неравнодушные жители района — это руководитель хозяйства им.Нура Баяна Айрат Гапсалямов, руководитель хозяйства «Нур» Даниф Харисов, председатель хозяйства «Башак» Илус Ярмиев, руководитель агрофирмы «Актаныш» Рамиль Валеев. Постоянную поддержку оказывают предприниматели Айгуль Гиздатуллина, Айгиз Фардиев, Радис Хашимов, Айзат Газиззянов, Фаниль Шаязданов.

«Уважаемые земляки! Жители Актанышского района всегда были едины и сплочены. Приближать Победу и помогать нашим ребятам — священный долг каждого из нас. Если у тебя два куска хлеба, то один надо отдать нашим храбрым воинам. Главное, чтобы наши ребята были живы и здоровы. Еще раз искренне благодарю всех жителей района, принявших участие в подготовке гуманитарной помощи. Мы сильны только тогда, когда мы вместе и едины», — сказал Ленар Зарипов.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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