Глава АИР РТ: Найти в Африке место для инвестиций из России – амбициозная задача

Талия Минуллина

Страны Африки проявляют «мощнейший интерес» к Татарстану, но найти там место для татарстанских и в целом российских инвестиций – амбициозная, хотя и решаемая задача. Об этом в преддверии «КазаньФорума-2026» заявила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина в интервью РБК Татарстан.

По словам главы АИР РТ, интерес со стороны африканских государств начал расти после проведения в Казани саммита БРИКС в 2024 году. «Они наконец-то нанесли Татарстан себе на карту», – подчеркнула Минуллина.

При этом она констатировала, что африканские рынки с учетом эффекта низкой базы быстро растут, в них вкладываются многие инвесторы из стран Персидского залива и Китая. Поэтому, по ее оценке, «найти в этих международных потоках место Татарстана и России в целом – очень амбициозная задача».

«С учетом того, что страны Африки сами проявляют активность, инициируют здесь специализированные мероприятия <...>, мы сможем ее решить», – акцентировала руководитель АИР РТ.

По мнению Талии Минуллиной, достичь такого результата позволят в том числе двухсторонние конференции, появившиеся в программе «КазаньФорума», – «Россия – Эфиопия, Россия – Сьерра-Леоне, Россия – Гана», а также заседания межправительственных комиссий («например, Россия – Индонезия»).

