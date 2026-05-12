Минуллина отметила разницу в ожиданиях сторон при работе с арабскими инвесторами

При работе с инвесторами из арабских стран Персидского залива сказывается разница в ожиданиях сторон. На это в преддверии «КазаньФорума-2026» обратила внимание руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина в интервью РБК Татарстан.

Глава АИР РТ оценила интерес к инвестициям в Татарстан со стороны Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии как «неплохой». «Но <...> им больше интересны финансовые инвестиции. Они не хотят создавать здесь объекты, управлять ими, но готовы вкладываться в фонды», – констатировала она.

В свою очередь в республике делают ставку на приход инвестора с командой и компетенциями в определенных отраслях. «А это не арабская история. У них, может быть, нет каких-то профильных компетенций в большом объеме, которые ищет Татарстан, но зато есть хорошие финансы», – подчеркнула Минуллина.

По ее словам, представители государств Персидского залива хотят просто отправить средства в фонды и ждать результат, но не работать самим. «Но кто [будет работать]? У нас сегодня уровень безработицы менее 1%», –пояснила глава АИР.

К тому же, предположила Минуллина, работа с арабскими инвесторами пока не складывается в том числе и потому, что татарстанские предприниматели не умеют «управлять чужими финансовыми потоками и нести за это ответственность». «Пока институт фондов с зарубежным участием – это наша зона роста», – заключила она.

