Общество 12 мая 2026 20:55

Мантуров в Казани: РФ готова организовать полет первого индонезийского космонавта

У России и Индонезии есть несколько перспективных проектов в космической сфере, российская сторона имеет все компетенции для подготовки и организации полета первого индонезийского космонавта. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на прошедшем в Казани заседании Российско-Индонезийской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, сообщает пресс-служба Правительства страны.

««Активизации диалога в космической отрасли способствовало участие индонезийской делегации высокого уровня в Неделе космоса, прошедшей в России в прошлом месяце. В портфеле уже есть ряд перспективных проектов», –подчеркнул первый заместитель Председателя Правительства РФ.

14-е заседание Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству состоялось на полях XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». С индонезийской стороны его провел министр – координатор по вопросам экономики Аирлангга Хартарто.

#индонезия #KazanForum-2026 #Денис Мантуров #космонавт
Татарстанцев ждет еще одна сокращенная рабочая неделя в конце мая

