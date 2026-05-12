Исламские финансы, халяль-маркет и Modest Fashion Day: как пройдет «КазаньФорум-2026»
В Казани откроют Год культурной столицы исламского мира
Сегодня стартует Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» – пройдет так называемый нулевой день. Мероприятия продлятся до 17 мая, ожидается участие представителей 93 стран и 61 региона России. «Татар-информ» изучил программу и собрал главные события предстоящего форума.
Деловая программа
«КазаньФорум» продлится с 12 по 17 мая, но деловая программа сосредоточится на трех днях. Запланированы 143 сессии по 20 тематическим трекам.
«Форум демонстрирует переход от общих деклараций к практикам совместного действия: через межправительственные комиссии, бизнес-диалоги, выставки проектов и отраслевые сессии он формирует пространство для выработки конкретных решений в сфере торговли, логистики, исламских финансов, строительства, IT и агропромышленного комплекса», – рассказала «Татар-информу» руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана и член оргкомитета форума Талия Минуллина.
- 15 мая в IT-парке имени Башира Рамеева состоится заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую по поручению Президента РФ Владимира Путина возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов. В этом году группа отмечает 20-летие.
- В тот же день, 15 мая, в МВЦ «Казань Экспо» пройдет центральное пленарное заседание форума. Его тема – «От точек на карте к точкам роста: объединение технологических и финансовых инициатив».
- Планируется провести две межправительственные комиссии: Российско-Индонезийскую и Российско-Малийскую по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству, две встречи сопредседателей Туркменской и Киргизской комиссий и одно заседание Российско-Малазийской рабочей группы по туризму. Кроме того, состоятся 10 двусторонних конференций.
- Впервые на форуме пройдет съезд национальных банков стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). На него пригласили представителей 24 стран. Темой станет «Партнерское финансирование как драйвер развития инфраструктуры и устойчивого роста».
- Отдельное внимание уделят исламским финансам. Организация по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов проведет вторую Международную конференцию AAOIFI по партнерскому финансированию и инвестициям. Первый день – 13 мая – будет в формате образовательного воркшопа, а во второй день – 15 мая – участники обсудят исламские финансы в СНГ и внедрение сукук как эффективного инструмента государственных и публичных финансов. Напомним, что в конце прошлого года AAOIFI открыло в Казани представительство – первое в СНГ.
- Форум молодых дипломатов ОИС отметит 10-летие. Событие соберет более 60 участников из России и стран ОИС. Форум продлится с 12 по 16 мая. Участники встретятся с Раисом РТ Рустамом Миннихановым и обсудят актуальные вопросы вне протокольных рамок.
- Яркими событиями форума Минуллина назвала форум торгово-промышленных палат стран ОИС, Российско-Исламский экономический форум.
- Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» совместно с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Союзом новостных агентств Организации исламского сотрудничества (UNA) проведет Медиафорум для представителей исламских стран.
- Традиционно на «КазаньФоруме» объявят обладательниц международных премий Halal Business Woman и Halal Charity Woman, которые пройдут в рамках трека «Женский взгляд».
Выставки
Выставочная программа стартует 13 мая.
- Международная торговая ярмарка халяль Kazan Halal Market пройдет в агропромпарке «Казань». В одном месте будут торговать продуктами питания, косметикой, одеждой, аксессуарами и товарами для дома. Главное условие участия для продавцов – это наличие сертификата качества «Халяль» на продукцию. Прийти за покупками могут горожане и гости Казани с 13 по 17 мая.
- Выставки Фестиваля восточных культур
«Горожан и гостей Казани может заинтересовать Фестиваль восточных культур, который пройдет в кластере «С» «Казань Экспо». Программа фестиваля включает фото- и художественные выставки, посвященные культуре арабских и восточных стран, конкурсы видеороликов, плакатов и фоторабот, подготовленных студентами, открытые лекции, мастер-классы по восточным языкам, письменности и традициям, культурные выступления, показ документальных и образовательных фильмов о странах Востока», – рассказала Минуллина «Татар-информу».
- В МВЦ «Казань Экспо» пройдет выставка Russia & Islamic World Cooperation Expo, направленная на продвижение инвестиционных и инфраструктурных проектов. Это площадка для продвижения и развития бизнес-проектов, где в том числе выставляются стенды российских регионов.
- Международная выставка недвижимости International Property Market пройдет с 13 по 15 мая. Она объединит ведущих девелоперов, инвесторов, архитекторов и представителей государственных структур из России и зарубежья. Участие в выставке подтвердили заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Специальный трек будет посвящен сотрудничеству России со странами исламского мира.
- Международная выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов – новинка «КазаньФорума» этого года. С 13 по 15 мая в МВЦ «Казань Экспо» будет представлено более 150 готовых инвестиционных решений из разных регионов России. Татарстан подготовил районные инфраструктурные инвестпроекты. Помимо региональных проектов, своими предложениями поделятся и отдельные компании.
- Выставка крупногабаритной техники будет уличной. На ней представят образцы дорожной и инфраструктурной, промышленной и строительной техники, комплектующих, навесного оборудования. Осмотреть их можно будет перед главным фасадом выставочного центра.
Культурные события
- Открытие Года «Казань – культурная столица исламского мира» запланировано на 14 мая. В рамках события пройдет съезд министров культуры стран ОИС. Впервые аналогичный съезд состоялся в Казани в прошлом году.
- Генеральная Ассамблея ИСЕСКО (Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры), которая созывается раз в три года, пройдет 15 мая в Millennium Panorama. В организацию входят 54 государства из 57 членов Организации исламского сотрудничества. Россия имеет статус наблюдателя в ИСЕСКО с 2007 года.
- Третий Международный турнир молодых поваров состоится с 13 по 15 мая в «Казань Экспо». Участниками станут повара от 16 до 25 лет из 18 стран. Гости «КазаньФорума» смогут не только наблюдать за соревнованиями, но и попробовать блюда финалистов. На турнире будут представлены национальные кухни Татарстана, России, Узбекистана, Турции, Туниса, Малайзии, Индонезии и Ливана. В этом году международное жюри обновило правила состязания – турнир впервые пройдет в формате «черного ящика»: состав продуктов участники узнают только в момент начала соревнований.
«Гости турнира увидят работу молодых шеф-поваров, а также попробуют кухни стран исламского мира в формате бенто-боксов. Блюда будут приготовлены казанскими ресторанами по аутентичным рецептам, которые привезут с собой молодые повара стран-участниц», – анонсировала Минуллина.
- Показ благопристойной моды Modest Fashion Day организуют в КРК «Пирамида» 13 мая. Дизайнеры из Малайзии, Индонезии, Марокко, Пакистана, Узбекистана, Туркменистана, России представят свои коллекции на подиуме. Все они работают в сегменте скромной моды (modest fashion), где делается ставка на благопристойность. Наряды Modest fashion – это одежда свободного кроя, не подчеркивающая особенности женской фигуры.
- Торжественное мероприятие «Изге Болгар җыены», приуроченное ко Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, состоится 17 мая. В этом году праздник вошел в культурную программу «КазаньФорума». Празднование традиционно пройдет в Болгаре. В программе: коллективный полуденный намаз, концерт с участием татарских артистов, соревнования по национальной борьбе корэш. В течение дня все музейные объекты будут работать. Там же будет работать выставка-продажа изделий народных художественных промыслов Татарстана.
Спортивная программа
В дни «КазаньФорума» Татарстан примет сразу несколько крупных спортивных событий всероссийского и международного уровня.
- С 15 по 18 мая в древнем Болгаре пройдет чемпионат СНГ по национальной борьбе корэш. Более 100 сильнейших борцов из стран СНГ разыграют медали в 11 весовых категориях. Турнир завершится гала-матчем в рамках съезда «Изге Болгар жыены».
- С 15 по 20 мая во Дворце водных видов спорта в Казани пройдет чемпионат России по прыжкам в воду. Около 200 спортсменов, среди которых участники Олимпийских игр и призеры мировых первенств, разыграют путевки в сборную для чемпионата Европы в Париже.
- 17 мая на стадионе «Ак Барс Арена» пройдет футбольный матч Российской Премьер-лиги: «Рубин» против «Пари НН». Перед игрой зрителей ждет концерт, а также автограф-сессии с игроками, розыгрыши призов, мастер-классы и детские зоны.
- Впервые частью «КазаньФорума» станут конные скачки и чемпионат жокеев, которые проведут 17 мая. В перерывах между заездами зрителям покажут показательные выступления на тройках, будут джигитовка и котильон, а также скачки среди лошадей татарской породы.
Минуллина – о сложности организации «КазаньФорума»
Талия Минуллина рассказала «Татар-информу» особенности организации форума в этом году:
– Все перечисленное [в программе] нужно было придумать без повторов с прошлыми годами, согласовать, организовать, проконтролировать, решать возникающие проблемы оперативно на местах, после завершения все вернуть в первозданный вид, подвести итоги, сравнить с прошлым годом и в перспективе проследить выхлоп.
Выступающих и гостей событий нужно было проверить службой безопасности, аккредитовать, расселить, организовать им программу пребывания, подготовить сопровождающего, который будет следить за временем и решать все вопросы подопечного, и потом в целости и сохранности отправить домой – вот в чем заключается сложность организации такого крупнейшего международного мероприятия, как «КазаньФорум», который вот уже в четвертый раз проходит в федеральном статусе.
И все это для расширения экономических связей со странами исламского мира, чтобы экономика Татарстана позволяла делать социальные программы для населения.