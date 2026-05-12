Исламские финансы, халяль-маркет и Modest Fashion Day: как пройдет «КазаньФорум-2026»

Сегодня стартует Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» – пройдет так называемый нулевой день. Мероприятия продлятся до 17 мая, ожидается участие представителей 93 стран и 61 региона России. «Татар-информ» изучил программу и собрал главные события предстоящего форума.





Деловая программа

«КазаньФорум» продлится с 12 по 17 мая, но деловая программа сосредоточится на трех днях. Запланированы 143 сессии по 20 тематическим трекам.

«Форум демонстрирует переход от общих деклараций к практикам совместного действия: через межправительственные комиссии, бизнес-диалоги, выставки проектов и отраслевые сессии он формирует пространство для выработки конкретных решений в сфере торговли, логистики, исламских финансов, строительства, IT и агропромышленного комплекса», – рассказала «Татар-информу» руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана и член оргкомитета форума Талия Минуллина.

15 мая в IT-парке имени Башира Рамеева состоится заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую по поручению Президента РФ Владимира Путина возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов. В этом году группа отмечает 20-летие.

В тот же день, 15 мая, в МВЦ «Казань Экспо» пройдет центральное пленарное заседание форума. Его тема – «От точек на карте к точкам роста: объединение технологических и финансовых инициатив».

Планируется провести две межправительственные комиссии: Российско-Индонезийскую и Российско-Малийскую по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству, две встречи сопредседателей Туркменской и Киргизской комиссий и одно заседание Российско-Малазийской рабочей группы по туризму. Кроме того, состоятся 10 двусторонних конференций.

Впервые на форуме пройдет съезд национальных банков стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). На него пригласили представителей 24 стран. Темой станет «Партнерское финансирование как драйвер развития инфраструктуры и устойчивого роста».

Отдельное внимание уделят исламским финансам. Организация по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов проведет вторую Международную конференцию AAOIFI по партнерскому финансированию и инвестициям. Первый день – 13 мая – будет в формате образовательного воркшопа, а во второй день – 15 мая – участники обсудят исламские финансы в СНГ и внедрение сукук как эффективного инструмента государственных и публичных финансов. Напомним, что в конце прошлого года AAOIFI открыло в Казани представительство – первое в СНГ.

Форум молодых дипломатов ОИС отметит 10-летие. Событие соберет более 60 участников из России и стран ОИС. Форум продлится с 12 по 16 мая. Участники встретятся с Раисом РТ Рустамом Миннихановым и обсудят актуальные вопросы вне протокольных рамок.

Яркими событиями форума Минуллина назвала форум торгово-промышленных палат стран ОИС, Российско-Исламский экономический форум.

Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» совместно с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Союзом новостных агентств Организации исламского сотрудничества (UNA) проведет Медиафорум для представителей исламских стран.

Традиционно на «КазаньФоруме» объявят обладательниц международных премий Halal Business Woman и Halal Charity Woman, которые пройдут в рамках трека «Женский взгляд».

Выставки

Выставочная программа стартует 13 мая.

Международная торговая ярмарка халяль Kazan Halal Market пройдет в агропромпарке «Казань». В одном месте будут торговать продуктами питания, косметикой, одеждой, аксессуарами и товарами для дома. Главное условие участия для продавцов – это наличие сертификата качества «Халяль» на продукцию. Прийти за покупками могут горожане и гости Казани с 13 по 17 мая.

Выставки Фестиваля восточных культур

«Горожан и гостей Казани может заинтересовать Фестиваль восточных культур, который пройдет в кластере «С» «Казань Экспо». Программа фестиваля включает фото- и художественные выставки, посвященные культуре арабских и восточных стран, конкурсы видеороликов, плакатов и фоторабот, подготовленных студентами, открытые лекции, мастер-классы по восточным языкам, письменности и традициям, культурные выступления, показ документальных и образовательных фильмов о странах Востока», – рассказала Минуллина «Татар-информу».

В МВЦ «Казань Экспо» пройдет выставка Russia & Islamic World Cooperation Expo, направленная на продвижение инвестиционных и инфраструктурных проектов. Это площадка для продвижения и развития бизнес-проектов, где в том числе выставляются стенды российских регионов.

Международная выставка недвижимости International Property Market пройдет с 13 по 15 мая. Она объединит ведущих девелоперов, инвесторов, архитекторов и представителей государственных структур из России и зарубежья. Участие в выставке подтвердили заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Специальный трек будет посвящен сотрудничеству России со странами исламского мира.

Международная выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов – новинка «КазаньФорума» этого года. С 13 по 15 мая в МВЦ «Казань Экспо» будет представлено более 150 готовых инвестиционных решений из разных регионов России. Татарстан подготовил районные инфраструктурные инвестпроекты. Помимо региональных проектов, своими предложениями поделятся и отдельные компании.

Выставка крупногабаритной техники будет уличной. На ней представят образцы дорожной и инфраструктурной, промышленной и строительной техники, комплектующих, навесного оборудования. Осмотреть их можно будет перед главным фасадом выставочного центра.

Культурные события

Открытие Года «Казань – культурная столица исламского мира» запланировано на 14 мая. В рамках события пройдет съезд министров культуры стран ОИС. Впервые аналогичный съезд состоялся в Казани в прошлом году.

Генеральная Ассамблея ИСЕСКО (Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры), которая созывается раз в три года, пройдет 15 мая в Millennium Panorama. В организацию входят 54 государства из 57 членов Организации исламского сотрудничества. Россия имеет статус наблюдателя в ИСЕСКО с 2007 года.

Третий Международный турнир молодых поваров состоится с 13 по 15 мая в «Казань Экспо». Участниками станут повара от 16 до 25 лет из 18 стран. Гости «КазаньФорума» смогут не только наблюдать за соревнованиями, но и попробовать блюда финалистов. На турнире будут представлены национальные кухни Татарстана, России, Узбекистана, Турции, Туниса, Малайзии, Индонезии и Ливана. В этом году международное жюри обновило правила состязания – турнир впервые пройдет в формате «черного ящика»: состав продуктов участники узнают только в момент начала соревнований.

«Гости турнира увидят работу молодых шеф-поваров, а также попробуют кухни стран исламского мира в формате бенто-боксов. Блюда будут приготовлены казанскими ресторанами по аутентичным рецептам, которые привезут с собой молодые повара стран-участниц», – анонсировала Минуллина.

Показ благопристойной моды Modest Fashion Day организуют в КРК «Пирамида» 13 мая. Дизайнеры из Малайзии, Индонезии, Марокко, Пакистана, Узбекистана, Туркменистана, России представят свои коллекции на подиуме. Все они работают в сегменте скромной моды (modest fashion), где делается ставка на благопристойность. Наряды Modest fashion – это одежда свободного кроя, не подчеркивающая особенности женской фигуры.

Торжественное мероприятие «Изге Болгар җыены», приуроченное ко Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, состоится 17 мая. В этом году праздник вошел в культурную программу «КазаньФорума». Празднование традиционно пройдет в Болгаре. В программе: коллективный полуденный намаз, концерт с участием татарских артистов, соревнования по национальной борьбе корэш. В течение дня все музейные объекты будут работать. Там же будет работать выставка-продажа изделий народных художественных промыслов Татарстана.

Спортивная программа

В дни «КазаньФорума» Татарстан примет сразу несколько крупных спортивных событий всероссийского и международного уровня.

С 15 по 18 мая в древнем Болгаре пройдет чемпионат СНГ по национальной борьбе корэш. Более 100 сильнейших борцов из стран СНГ разыграют медали в 11 весовых категориях. Турнир завершится гала-матчем в рамках съезда «Изге Болгар жыены».

С 15 по 20 мая во Дворце водных видов спорта в Казани пройдет чемпионат России по прыжкам в воду. Около 200 спортсменов, среди которых участники Олимпийских игр и призеры мировых первенств, разыграют путевки в сборную для чемпионата Европы в Париже.

17 мая на стадионе «Ак Барс Арена» пройдет футбольный матч Российской Премьер-лиги: «Рубин» против «Пари НН». Перед игрой зрителей ждет концерт, а также автограф-сессии с игроками, розыгрыши призов, мастер-классы и детские зоны.

Впервые частью «КазаньФорума» станут конные скачки и чемпионат жокеев, которые проведут 17 мая. В перерывах между заездами зрителям покажут показательные выступления на тройках, будут джигитовка и котильон, а также скачки среди лошадей татарской породы.

Талия Минуллина

Минуллина – о сложности организации «КазаньФорума»

Талия Минуллина рассказала «Татар-информу» особенности организации форума в этом году:

– Все перечисленное [в программе] нужно было придумать без повторов с прошлыми годами, согласовать, организовать, проконтролировать, решать возникающие проблемы оперативно на местах, после завершения все вернуть в первозданный вид, подвести итоги, сравнить с прошлым годом и в перспективе проследить выхлоп.

Выступающих и гостей событий нужно было проверить службой безопасности, аккредитовать, расселить, организовать им программу пребывания, подготовить сопровождающего, который будет следить за временем и решать все вопросы подопечного, и потом в целости и сохранности отправить домой – вот в чем заключается сложность организации такого крупнейшего международного мероприятия, как «КазаньФорум», который вот уже в четвертый раз проходит в федеральном статусе.

И все это для расширения экономических связей со странами исламского мира, чтобы экономика Татарстана позволяла делать социальные программы для населения.