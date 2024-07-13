Глава Агрызского района Ленар Нургаянов встретился с участниками СВО, прибывшими в краткосрочный отпуск, и членами их семей. Беседа прошла в теплой непринужденной обстановке, за чашкой чая. Бойцы рассказывали о своих военных буднях, о настрое солдат, о вере в Победу, а жены благодарили администрацию района за помощь, оказываемую по хозяйственным нуждам, жителей — за отправленные именные посылки, поддержку и теплые письма.

Решение о прохождении военной службы по контракту в Вооруженных Силах России один из участников встречи принял без сомнений и страха. Не по принуждению, а по зову сердца. Сегодня настоящий мужчина и защитник с достоинством и честью служит Родине и уже имеет правительственные награды.

«Я не сомневался в своем решении. Многие мои друзья участвуют в специальной военной операции, и я был уверен, что тоже должен быть там. Хоть коротки дни побывки и нет ничего лучше, чем увидеться со своими родными и друзьями, но душой и мыслями мы рядом с боевыми братьями. Нам нужно довести дело до конца. А вернувшись, помогать воспитывать нашу молодежь и прививать им правильные ценности», — говорит боец.

Участники встречи обсудили службу и бытовые условия, материально-техническое обеспечение, гуманитарную помощь. Ленар Нургаянов расспросил о том, что волнует ребят, о помощи, необходимой их семьям.

«Район обязательно будет и дальше решать возникающие у наших солдат вопросы, поддерживать их семьи. Весь наш дружный Агрызский район гордится своими сыновьями, которые достойно и с честью выполняют свой воинский долг по защите целостности единой России», — сказал он.

Подчеркивается, что оказание помощи участникам СВО и их семьям, а также отправка грузов и командировки в зону СВО будут продолжены. Следующая отправка ожидается уже на следующей неделе.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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