Глава Агрыза подарил швейные машины волонтерам для пошива антидроновых плащей и одеял

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной

Глава Агрызского района Ленар Нургаянов подарил три швейные машины волонтерам «Команды добрых фей». Эти женщины полгода назад организовали пошив антидроновых плащей-пончо и одеял для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Идея возникла у Ирины Юсуповой – известной в Агрызе швеи. Ее муж, отправившийся в зону СВО по контракту, попросил сшить теплые плащи и одеяла для бойцов. Ирина обратилась за поддержкой к волонтеру Алсу Муллахметовой.

После публикации в группе WhatsApp желающие откликнулись, и первую мастерскую организовали в молодежном центре «Авангард». Позже швейные работы перенесли в пустующую квартиру Ирины.

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной

Женщины не сразу освоили пошив, но методом проб выбрали лучшую и удобную модель. Для изготовления требуется водонепроницаемая ткань, термоодеяло, изолон, синтепон и фольга.

Материалы приобретаются на средства неравнодушных жителей. Однако бытовые швейные машины не справлялись с плотными тканями, и волонтеры обратились за помощью к главе района. Ленар Нургаянов вместе с предпринимателем Марселем Ситдиковым оперативно решили вопрос.

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной

К 8 Марта «Команда добрых фей» получила три промышленных швейных машины. Это позволит увеличить объемы работы. Уже изготовлено 280 одеял и 40 плащей. Эти изделия защищают бойцов от холода, влаги и позволяют переносить раненых. Они выдерживают до 150 кг веса, не пропускают тепло и скрывают от тепловизоров.

Волонтеры передают плащи и одеяла каждому военнослужащему из района, отправляющемуся в зону СВО. Бойцы, приезжающие в отпуск, приходят с благодарностью.

«Услышав теплые слова от наших ребят, мы обретаем крылья», – признаются мастерицы.

В «Команде добрых фей» 13 мастериц. Многие из них связаны с СВО семейными узами: у кого-то на фронте мужья, сыновья, братья. Другие занимаются волонтерством по зову сердца. «Мы почти не знали друг друга, а теперь стали настоящей семьей. У нас одно желание – чтобы каждый боец вернулся домой живым и здоровым», – говорят волонтеры.

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной