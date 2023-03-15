Гладков заявил о трех сбитых над Белгородом ракетах

Над Белгородским районом Белгородской области и самим Белгородом ночью российская система противовоздушной обороны сбила три ракеты, на земле есть повреждения от обломков. Об этом сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Один из обломков попал в жилой сектор в <…> Белгороде. Есть повреждения. Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место», — написал губернатор.

Кроме того, по словам Гладкова, повреждения от осколков зафиксированы и в нескольких домовладениях Белгородского района. Туда выехал глава района Владимир Перцев.

Утром 13 марта глава Белгородской области сообщал, что система ПВО сбила четыре ракеты над Белгородом, пострадала одна женщина.

Upd. (1.46): В результате обстрела Белгорода есть разрушения в нескольких частных и многоквартирном домах, но пока информации о пострадавших нет. «В основном повреждены оконные стекла, посечены крыши, есть повреждения автомобилей», — рассказал мэр Валентин Демидов.

Разворачивается оперативный штаб, всем жильцам пострадавших домов предлагают на время разместиться в гостинице, добавил чиновник.