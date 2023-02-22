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В Белгородской области в результате обстрела ВСУ загорелся торговый центр в Шебекино
В результате очередного обстрела со стороны ВСУ в городе Шебекино был поврежден торговый центр, есть один пострадавший. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Обстрел Шебекино. Снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся. По предварительным данным, есть один пострадавший», – написал губернатор.
По его информации, состояние мужчины с осколочными ранениями, которого доставили в ЦРБ, медики оценивают как крайне тяжелое. Ему оказывается вся необходимая помощь. Оперативные службы находятся на месте возгорания, спасатели приступили к тушению.
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