В Белгородской области ВСУ обстреляли еще одно село — никто не пострадал

В Белгородской области под обстрел со стороны ВСУ попало село Теребрено Краснояружского района – никто не пострадал. Об этом губернатор Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Есть разрушения: выбиты стекла и посечены фасады в пяти частных домовладениях, осколками повреждено две машины. Также различные разрушения имеются в двух хозпостройках», – рассказал руководитель региона.

Он добавил, что оперативные службы выехали на место и проводят подомовой обход территории.