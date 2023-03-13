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В Белгородской области ВСУ обстреляли еще одно село — никто не пострадал
В Белгородской области под обстрел со стороны ВСУ попало село Теребрено Краснояружского района – никто не пострадал. Об этом губернатор Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.
«Пострадавших нет. Есть разрушения: выбиты стекла и посечены фасады в пяти частных домовладениях, осколками повреждено две машины. Также различные разрушения имеются в двух хозпостройках», – рассказал руководитель региона.
Он добавил, что оперативные службы выехали на место и проводят подомовой обход территории.
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