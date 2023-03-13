news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 13 марта 2023 19:04

В Белгородской области ВСУ обстреляли еще одно село — никто не пострадал

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Белгородской области под обстрел со стороны ВСУ попало село Теребрено Краснояружского района – никто не пострадал. Об этом губернатор Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Есть разрушения: выбиты стекла и посечены фасады в пяти частных домовладениях, осколками повреждено две машины. Также различные разрушения имеются в двух хозпостройках», – рассказал руководитель региона.

Он добавил, что оперативные службы выехали на место и проводят подомовой обход территории.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное