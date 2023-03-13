Гладков: Система ПВО сбила четыре ракеты над Белгородом, пострадала одна женщина

Над Белгородским районом Белгородской области и самим Белгородом сегодня утром российская система противовоздушной обороны сбила четыре ракеты. Пострадала одна местная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место. Также есть повреждения от обломков ракет в 2 частных домовладениях», — написал губернатор.

По словам Гладкова, на место выехал «глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами».

Позднее руководитель области уточнил, что «женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу». У пострадавшей нет открытой раны, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.