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Руc Тат
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Политика 13 марта 2023 07:29

Гладков: Система ПВО сбила четыре ракеты над Белгородом, пострадала одна женщина

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Над Белгородским районом Белгородской области и самим Белгородом сегодня утром российская система противовоздушной обороны сбила четыре ракеты. Пострадала одна местная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место. Также есть повреждения от обломков ракет в 2 частных домовладениях», — написал губернатор.

По словам Гладкова, на место выехал «глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами».

Позднее руководитель области уточнил, что «женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу». У пострадавшей нет открытой раны, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года, граничащие с этой страной регионы, особенно Белгородская область, регулярно подвергаются обстрелам. Из-за этого там бессрочно введен «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы. Кроме того, осенью глава государства установил средний уровень реагирования на территории Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
#спецоперация на Украине #Белгородская область
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