Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Гладков: Система ПВО сбила четыре ракеты над Белгородом, пострадала одна женщина
Над Белгородским районом Белгородской области и самим Белгородом сегодня утром российская система противовоздушной обороны сбила четыре ракеты. Пострадала одна местная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место. Также есть повреждения от обломков ракет в 2 частных домовладениях», — написал губернатор.
По словам Гладкова, на место выехал «глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами».
Позднее руководитель области уточнил, что «женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу». У пострадавшей нет открытой раны, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»