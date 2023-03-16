Гладков рассказал об очередных сбитых над Белгородом ракетах

Над Белгородом российская система противовоздушной обороны сбила очередные две ракеты. Об этом сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде системой ПВО было сбито 2 ракеты. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал губернатор.

По информации Telegram-канала «Белгород №1», жители города услышали звуки взрывов около 1.18 ночи. Данных о последствиях инцидента у канала нет, за исключением сообщения одной из подписчиц из Белгородского района, что у нее «на участок упали фрагменты чего-то».

Ранее Гладков сообщал о сбитых над Белгородом и Белгородским районом трех ракетах 14 марта незадолго до полуночи. Тогда один из обломков упал в жилом секторе, вызвав разрушения в нескольких частных и одном многоквартирном домах.

Upd. (3.12): Днем в среду, 15 марта, глава Белгородской области рассказывал об обстрелах города Шебекино, села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа, а также поселка Красное и села Новая Таволжанка Шебекинского округа.

В Шебекине снаряды повредили частные дома, гаражный кооператив и легковой автомобиль, в Новостроевке-Второй поврежден один частный дом. В Красном серьезно повреждены школа, молельный дом и многоквартирный дом, а в Новой Таволжанке — один из корпусов сельхозпредприятия.