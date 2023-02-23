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Руc Тат
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Политика 23 февраля 2023 18:34

Гладков: При обстреле села в Белгородской области погибла женщина

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При обстреле села Борисовка Волоконовского района Белгородской области погибла пожилая женщина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель региона Вячеслав Гладков.

«Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая — женщина, 51-го года рождения. Ее дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте», — написал губернатор.

Еще один снаряд разрушил второй дом, где никого не было. Осколки также повредили два других домовладения: выбили окна, посекли фасады и кровлю. Повреждено газоснабжение. «Глава района Сергей Бикетов, аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», — заверил Гладков.

Ранее сегодня, по словам главы области, в приграничном Шебекинском городском округе под обстрел попали села Новая Таволжанка (в трех домовладениях выбиты окна и посечены фасады, повреждена линия электропередачи) и Вознесеновка (повреждена газовая труба на территории предприятия).

Кроме того, сегодня же в Белгородской области упал штурмовик Су-25 ВКС РФ. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Летчик погиб, сам самолет упал в безлюдной местности.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года, граничащие с этой страной регионы, особенно Курская и Белгородская области, регулярно подвергаются обстрелам. Из-за этого там бессрочно введен «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы. Помимо этого, осенью глава государства установил средний уровень реагирования на территории Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
#спецоперация на Украине #Белгородская область
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