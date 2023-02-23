©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны назвало предварительную причину падения самолета в Белгородской области
В Белгородской области упал самолет Су-25 Воздушно-космических сил России. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Летчик, управлявший воздушным судном, погиб, сообщили в Минобороны РФ.
Самолет потерпел крушение, когда возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Летчик погиб, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет, передает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Напомним, о падении самолета в Валуйском районе Белгородской области сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»