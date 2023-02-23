news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 23 февраля 2023 11:49

Минобороны назвало предварительную причину падения самолета в Белгородской области

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Белгородской области упал самолет Су-25 Воздушно-космических сил России. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Летчик, управлявший воздушным судном, погиб, сообщили в Минобороны РФ.

Самолет потерпел крушение, когда возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Летчик погиб, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет, передает РИА Новости со ссылкой на министерство.

Напомним, о падении самолета в Валуйском районе Белгородской области сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

autoscroll_news_right_240_400
news_bot_970_100

Главное