Минобороны назвало предварительную причину падения самолета в Белгородской области

В Белгородской области упал самолет Су-25 Воздушно-космических сил России. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Летчик, управлявший воздушным судном, погиб, сообщили в Минобороны РФ.

Самолет потерпел крушение, когда возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Летчик погиб, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет, передает РИА Новости со ссылкой на министерство.

Напомним, о падении самолета в Валуйском районе Белгородской области сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.