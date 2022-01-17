Гинцбург: «Живая» вакцина может привести к серьезным последствиям, в том числе к смерти

Любой штамм Covid-19, не только «омикрон», может стать «живой» вакциной, если человек переболел, однако подобная «вакцинация» может иметь серьёзные негативные последствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Если человек перенес заболевание „на ногах“, то, считайте, это „живая“ вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой „вакцинации“, — пояснил Гинцбург. — Потому что осложнения от „живой“ вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов».

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предположила, что «омикрон» может стать «живой» вакциной и позволит победить пандемию.

По сравнению с другими штаммами коронавируса SARS-CoV-2 заболевание вариантом «омикрон» протекает в относительно более мягкой форме. По словам вирусолога, омикрон-штамм поражает в первую очередь верхние дыхательные пути, а не приводит к развитию поражения легких, как это было с более ранними вариантами патогена.

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной омикрон-штаммом. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.