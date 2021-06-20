Гинцбург заявил о сокращении времени выработки антител из-за индийского штамма Covid-19

Индийский штамм (дельта-штамм) коронавируса SARS-CoV-2 агрессивнее изначального варианта патогена, распространившегося в Ухани. Заражение происходит молниеносно, заявил директор Центра имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

«Он (индийский штамм — прим. Т-и) сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания. Тем самым сокращая время возможного появления собственных антител», — рассказал ученый в эфире передачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

При этом Гинцбург заверил, что разработанная в возглавляемом им центре вакцина защищает от всех существующих на данный момент разновидностей Covid-19.

Ранее исследователи из Управления здравоохранения Англии рассказали об особенностях индийского варианта коронавируса. Позднее Сергей Собянин заявил, что почти 90% недавно заразившихся Covid-19 в Москве заболели именно им.

В России продолжается кампания по массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Жителей страны неоднократно призывал прививаться Президент РФ Владимир Путин.