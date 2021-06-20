Собянин рассказал о случаях заболевания Covid-19 после вакцинации

В Москве зафиксированы повторные случаи заболевания новым коронавирусом и случаи заболевания им после вакцинации. Об этом рассказал мэр столицы РФ Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы видим повторные заболевания [Covid-19], видим заболевания у тех, кто сделал прививку», — констатировал глава города.

При этом Собянин связал эту тенденцию с распространением в Москве индийского штамма (дельта-штамма) SARS-CoV-2.

По оценке мэра, для борьбы с индийским вариантом патогена иммунитет должен быть «в два раза выше», чем для борьбы с изначальным уханьским штаммом.

Ранее исследователи из Управления здравоохранения Англии рассказали об особенностях индийского варианта коронавируса. Позднее Сергей Собянин заявил, что почти 90% недавно заразившихся Covid-19 в Москве заболели именно им.

В России продолжается кампания по массовой вакцинации от коронавируса. Жителей страны неоднократно призывал прививаться Президент РФ Владимир Путин.