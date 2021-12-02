Гинцбург: Совместное применение «Спутника Лайт» и назальной вакцины безопасно

«Спутником Лайт» и назальной вакциной от Covid-19 можно вакцинироваться одновременно, это безопасно для здоровья. Об этом РИА Новости заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет», — рассказал руководитель учреждения.

Ранее замглавы центра Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина «Спутник V» безболезненна и имеет минимальные побочные эффекты.

Препарат позволит создать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях. Гинцбург отмечал, что привитый такой вакциной не сможет стать разносчиком вируса.

21 ноября Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник Лайт». Как затем сообщил пресс-секретарь главы государства, на следующий день российский лидер привился и назальной вакциной.