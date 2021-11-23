Гинцбург: Привитый назальной вакциной от Covid-19 человек не станет переносчиком вируса

Человек, дополнительно привитый от коронавируса назальной вакциной, не станет переносчиком вируса. Об этом в эфире канала «Россия 24» сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«У таких людей, по всей видимости, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет. Что это значит? Это значит, что вакцинированный человек не будет переносчиком данного возбудителя», — цитирует директора учреждения РИА Новости.

По словам Гинцбурга, назальная вакцина станет еще одним барьером, который предотвратит проникновение коронавируса в организм.

Он ответил на вопрос, когда может закончиться пандемия коронавируса, а также рассказал, что центр им. Гамалеи готов подать документы в Минздрав России для проведения клинических испытаний «Спутника V» для детей от шести до 11 лет.