news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
23 ноября 2021  01:38

Гинцбург: Привитый назальной вакциной от Covid-19 человек не станет переносчиком вируса

news_top_970_100

Человек, дополнительно привитый от коронавируса назальной вакциной, не станет переносчиком вируса. Об этом в эфире канала «Россия 24» сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«У таких людей, по всей видимости, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет. Что это значит? Это значит, что вакцинированный человек не будет переносчиком данного возбудителя», — цитирует директора учреждения РИА Новости. 

По словам Гинцбурга, назальная вакцина станет еще одним барьером, который предотвратит проникновение коронавируса в организм.

Он ответил на вопрос, когда может закончиться пандемия коронавируса, а также рассказал, что центр им. Гамалеи готов подать документы в Минздрав России для проведения клинических испытаний «Спутника V» для детей от шести до 11 лет.

#Коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное