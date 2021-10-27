Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» против мутации дельта-штамма AY.4.2

Российская вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов Сovid-19, в том числе от новой мутации дельта-штамма AY.4.2. Об этом РИА Новости рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцина „Спутник V“ эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом», — отметил он.

По словам Гинцбурга, новые разновидности «дельты» появляются постоянно, но при этом пока нет ни одной (по крайней мере в Москве), которая по распространенности превышала бы десятой доли процента.

В понедельник сообщалось о трех случаях заражения AY.4.2 в Москве и Подмосковье. В Роспотребнадзоре также отметили, что российские вакцины от коронавируса достаточно эффективны против новой разновидности штамма «дельта». При этом специалист ведомства предположил, что эта разновидность дельта-штамма может спровоцировать рост случаев Covid-19. Ранее британские ученые сообщали, что AY.4.2 может быть более заразным, чем сама «дельта», на 10-15%.

Напомним, из-за ухудшения эпидситуации в стране Президент страны Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.